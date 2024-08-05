نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد الصغير يمد يد العون لأيتام الإسكندرية.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان سعد الصغير مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلن فيه عن مبادرة لدعم الأيتام من أهالي الإسكندرية.

أكد سعد في الفيديو أهمية الجمهور في حياة الفنانين، قائلًا: "أي مطرب الناس ليها فضل عليه وإحنا من غير الجمهور ولا حاجة".

وأوضح أنه تلقى مبلغًا من صديق له لتوزيعه على الأيتام الذين يواجهون صعوبات مالية، مثل دفع الإيجار المتأخر، ودعا الأمهات اللواتي يرعين الأيتام إلى التواصل معه لتقديم الدعم حتى الساعة الثامنة مساءً.

نجاحات موسيقية حديثة

في الآونة الأخيرة، طرح سعد الصغير عدة أغنيات حققت نجاحًا كبيرًا، من بينها "شارع شريف" و"هنروح المولد 2"، التي تم عرضها على كافة المنصات الإلكترونية والمحطات الفضائية.

كما حققت أغنية "يا بت يلا" شهرة واسعة، وهي من كلمات أحمد غريب وألحان زيزو فاروق وتوزيع زيزو فاروق وعصام إسماعيل. وتم تصوير الأغنية في دبي على مدار يومين، ويخطط سعد لتصوير عدد من أغاني الألبوم على طريقة الفيديو كليب.

أعمال سعد الصغير المسرحية

شارك سعد الصغير مؤخرًا في مسرحية "كازانوفا"، إلى جانب عدد من النجوم منهم عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، ساندي علي، وهالة فاخر. ضمت المسرحية أيضًا حمدي الميرغني، بدرية طلبة، سليمان عيد، ياسر الطوبجي، ومحمد طلعت. المسرحية من تأليف ضياء محمد وإخراج هشام عطوة، وكانت آخر الأعمال المسرحية التي شارك فيها سعد الصغير، محققة نجاحًا ملحوظًا في الوسط الفني.