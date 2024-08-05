نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام عبدالبديع في حوار للفجرالفني: مسلسل غموض مسلسل مختلف وله مميزات مختلفة (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت إلهام عبدالبديع في تصريح خاص مع "دوت الخليج الفني"، عن كواليس التصوير مع فريق عمل مسلسل «غموض»، وكشفت عن رأيها في مدى تأثير هذا العمل على الجمهور.

و قالت الفنانة الهام عبدالبديع عن مسلسل غموض: "مسلسل مختلف لأن فيه إثارة وفيه جريمة يمكن في مسلسلات كثير فيها جريمة لكن المره دي الجريم مختلفة خالص، وكل الممثلين الموجودين كلهم أبطال وكل دور مختلف عن الثاني.

و عن كونها تفضل البطولة الجماعية أم الفردية قالت: “بفضل دايمًا البطولة الجماعيه بيبقى فيها روح حلوة”.

وأوضحت إلهام عبدالبديع علاقتها بالفنانة ندي بهجت في المسلسل وقالت والله أنا هبقى صاحبتها بعد كل اللي هيحصل ده لأن في ناس كدة في الحقيقه لكن اللي هيحصل بعد كدة هتشوفوه في الأحداث وهاخذ حقي منها.

و استكملت إلهام عبدالبديع حديثها قائلة: “أنا دايمًا معظم الأدوار بتاعتي بكون بسيطة ورقيقه فيها، ودايمًا بتخان في الأدوار والدور هنا في «غموض» مختلف وبسيط وسهل”.

يذكر أن مسلسل غموض من إنتاج وليد سامي وإخراج حسام سلامة وتأليف فتحي الجندي مدير التصوير دكتور محمد شفيق.