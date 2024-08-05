محمد مكاوي يشارك جمهوره بصورة له مع ابنه: "الدنيا"

القاهرة - محمد ابراهيم - محمد مكاوي يشارك جمهوره بصورة له مع إبنه معلقًا: "الدنيا"

قام الفنان محمد مكاوي بمشاركة جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام بصورة له مع إبنه في الساحل الشمالي ووضع على منشوره على إنستجرام أغنية الفنان محمود العسيلي الجديدة التي تحمل إسم" في الساحل"، وعلق على المنشور من خلال خاصية الكابشن:" الدنيا".

منشور الفنان محمد مكاوي عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام

محمد مكاوي وابنه



أحدث أعمال الفنان محمد مكاوي

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد مكاوي هو مشاركته في مسلسل "حلوة الدنيا سكر" من بطولة الفنانة هنا الزاهد، والذي تم عرضه لأول مرة قبل ثلاثة أعوام في 2021، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا أثناء عرضه.



قصة وأحداث مسلسل حلوة الدنيا سكر



تدور أحداث مسلسل حلوة الدنيا سكر في إطار إجتماعي كوميدي وهو مسلسل من نوعية الحكايات المنفصلة، حيث تأتي كل حكاية في خمس حلقات وبعدها تبدأ حكاية جديدة وتدور القصص حول دور الصدف في حياتنا.



أبطال وصناع مسلسل حلوة الدنيا سكر

شارك في مسلسل حلوة الدنيا سكر كوكبه كبيره من نجوم ونجمات الفن المصري على راسهم الفنانه هنا الزاهد، محمود عبد المغني، محمد كيلاني، عمر الشناوي، محمد الشرنوبي، أحمد سلطان، مروة عبد المنعم، أحمد حاتم، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، وآخرين من النجوم، والمسلسل من تأليف كلًا من أمين الشايب ومحمد جلال، والإخراج لـ خالد الحلفاوي.