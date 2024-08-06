محمد رياض: ظهور شهيرة في المهرجان القومي للمسرح أضاف له وقار وقيمة

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أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان محمد رياض، أن توليه منصب رئيس المهرجان القومي للمسرح، مسؤولية كبيرة لأنه من أكبر المهرجانات الموجودة في الوطن العربي، ومدته طويلة للغاية وبه جوائز لنجوم الفن وغيرها من الفعاليات.

وتابع الفنان محمد رياض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،: إن الدورة الـ 17 من المهرجان حملت اسم الفنانة سميحة أيوب وذلك الترشيح جاء عن طريق مكالمة من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني خلال الدورة السابقة وقالت أنه يجب أن نعلن خلال آخر اليوم عن اسم الفنانة سميحة أيوب في الدورة المقبلة.

شهيرة



وأشار محمد رياض، إلى أن ظهور الفنانة شهيرة في المهرجان، دعم كبير له وهي فنانة عظيمة ولفته رائعة منها لكي تكون موجودة وتدعمني وتشجعني، ووجودها أضاف نوع من الوقار والبهجة للمهرجان، كما أنه تفاجأ من وجودها.



وأختتم الفنان محمد رياض، حديثه أن دوره في مسلسل رحيم من أهم أعماله وياسر جلال صديقه المقرب وكان معه في نفس المعهد واستمرت صداقتهم لفترة طويلة، وكواليس مسلسل رحيم لم يشعران بأنهما يمثلان بل كان أصدقاء وذلك ظهر على الشاشة وتيمة الصداقة تكون رائعة في الدراما.

برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



