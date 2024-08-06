تعرف على تفاصيل شخصية كريم فهمي في إش إش

القاهرة - محمد ابراهيم -

يشارك كريم فهمي في مسلسل إش إش مع محمد سامي ضمن موسم رمضان القادم ، وانتهى كريم فهمي من تصوير مشهده في المسلسل .



تفاصيل مشهد كريم فهمي في إش إش



ويتضمن المشهد حفل زفاف كريم فهمي من الفنانة مي عمر التى تُجسد بالعمل دور راقصة، تدور أحداثه في 30 حلقة، وهو بطولة: مي عمر، ماجد المصري، دينا، انتصار، إيهاب فهمي، إدوارد، علاء مرسي، طارق النهري، عصام السقا، شيماء سيف، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

تصريحات كريم فهمي

وقال "فهمي" عن أعماله السينمائية، أنه يحضر حاليًا لمشروع بعنوان دماغ ألماظ، وأنه كان مرشحًا لبطولته النجم أحمد فهمي، مُعلقًا:" في حاجات معروضة عليا بقراها في الوقت الحالي، هي مشاريع تحت الإنشاء، وفي مشروع اسمه دماغ ألماظ أنا كتبته بقالي سنتين أو تلاتة بنحضره وبنشوف اختيار الأبطال لأنه بطولة جماعية كان البطل اللي قدامي أحمد فهمي لكن بسبب اختلاف مواعيدنا هنشوف بطل تاني هيبقى نجم كبير، وفي فيلم تاني أكشن كوميدي أنا خلصت كتابته بدأنا نحضره".

آخر أعمال كريم فهمي



ويذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي هو مشاركته في فيلم "السرب" الذي يعرض حاليا في دور العرض، والذي حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق عرضه يوم الأربعاء 1 مايو الجاري.



أبطال فيلم "السرب"

وفيلم "السرب" يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، شريف منير، محمد ممدوح، عمرو عبد الجليل، دياب، مصطفى فهمي، آسر ياسين، كريم فهمي، والعمل من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.