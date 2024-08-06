بتوقيع عمرو المصري... الجمهور يشيد بأغنية كداب لرامي صبري



القاهرة - محمد ابراهيم -

يستمر الجمهور في إشادتهم بالأداء المتميز للفنان رامي صبري وكلمات الشاعر عمرو المصري في أغنية كداب فقد لاقى الأداء الغنائي لرامي صبري والكلمات الرائعة التي كتبها عمرو المصري إشادة واسعة من قبل المستمعين ، الذين أكدوا على مواقع التواصل الاجتماعي أنهما تمكنا من إضافة طابع خاص للأعمال الفنية.



كما أشاد البعض بالطريقة التي نجح فيها رامي صبري في التعبير عن مشاعر شخصيته في من خلال الأغاني. وأجمع المتابعون على أن التعاون بين الفنان والشاعر أثمر عن نتائج فنية متميزة.

تفاصيل أغنية كداب

أغنية "كداب" من كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع وميكس عمرو الخضري، ماستر عمرو محروس.

وجاءت كلمات أغنية "كداب" على النحو الآتي:

كداب يروح ملوش رجوع

يعيش ويغرق في الدموع

يستاهل إنه يعيش وحيد

ده قلبه معمول من حديد

ميستاهلش زعلي يوم

خد وقت أكتر من اللزوم

هنساه كإنه شيء مجاش

و كإنه زرع متسقاش

كإنه مات.. كإنه مات

وخد معاه الذكريات.. كإنه مات

ميدواش هيعيش حياته

يفتكرني مهما عاش.. بعته ببلاش

كداب يروح ملوش رجوع

يستاهل إنه يعيش وحيد

ده قلبه معمول من حديد

كان للقساوة مادة خام

ومكانش بيجمل كلام

عملت عشانه زمان كتير

ولا شوفت منه دقيقة خير

ياخسارة اللي ضاع عليه

لو ببلاش مش هشتريه

والله راحة النفوس

متتقلش بالفلوس

كداب يروح ملوش رجوع

يعيش ويغرق في الدموع

يستاهل إنه يعيش وحيد

ده قلبه معمول من حديد

يذكر أن آخر أغاني الفنان رامي صبري من ألبوم "أنا جامد كده كده" كانت أغنية "مابتحصلش كتير"، وهي من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي.

وجاءت أسماء أغنيات الألبوم كالتالي: "أنا جامد كده كده" و"ما بتحصليش كتير" و"كداب" و"كنا معدين" و"على بالي" و"فيها إيه"، ومن المقرر أن يطلق رامي باقي أغاني الألبوم خلال الفترة القريبة القادمة بالتوزاي.