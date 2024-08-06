أنغام تقترب من 3 مليون مشاهدة وتحافظ على الصدارة بيوتويوب

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجت أنغام في الحفاظ على الصدارة بالمركز الأول بتريند يوتيوب بأغنية "هو انت مين "،وحقتت نسبة مشاهدة عالية تقترب من 3 مليون مشاهدة.

كلمات أغنية "هو أنت مين "



هو أنت مين

علشان في ثانية تشيل حاجات

وتهد رصة ذكريات

وتلخص العمر في يومين

ليه تبقى مين

علشان تزورني تقوم تبات

جوا في سواد العين واخبيك بالسنين

هو أنت مين

علشان في ثانية تشيل حاجات

وتهد رصة ذكريات

وتلخص العمر في يومين

ليه تبقى مين

علشان تزورني تقوم تبات

جوا في سواد العين واخبيك بالسنين

يا خي الشوق ليك واخدني لفين

ومين عنك يرجعني

قليل منك ما يروِّش عين

ولا كتيرك مشبعني

يا خي الشوق ليك واخدني لفين

ومين عنك يرجعني

قليل منك ما يروِّش عين

ولا كتيرك مشبعني

يا قلبك لو عينيك نايمين

وعن نوم عيني تمنعني

بحبك كل يوم حبين

وأجيب قلبين منين يعني

يا قلبك لو عينيك نايمين

وعن نوم عيني تمنعني

بحبك كل يوم حبين

وأجيب قلبين منين يعني.

تفاصيل ألبوم تيجي نسيب



يضم الألبوم أغنية من ألحان الموسيقار الراحل رياض الهمشري الذي رحل عن عالمنا منذ 17 عامًا.

الشاعر أمير طعيمة يتعاون معها في 4 أغنيات هم «بنعمل حاجات» من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع خالد سليمان، وأغنية مكانش وقته من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع مادي، وأغنية هقولك إيه ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع محمد العشى، وأغنية بقالك قلب من توزيع طارق مدكور وألحان الموسيقار رياض الهمشري.