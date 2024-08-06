في هذا الموعد... رامي صبري يحيي حفلًا غنائيًا في بورسعيد

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد الفنان رامي صبري لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام فى بورسعيد، حيث شارك "رامي" جمهوره بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" بمناسبة افتتاح شاطئ فندق ماروم بورسعيد، استعدوا لحضور أكبر حفلة ببورسعيد، واستمتعوا بالشمس والرملة على البحر مع الفنان رامي صبري يوم ٢٣ أغسطس".



آخر أعمال رامي صبري

والجدير بالذكر آخر أعمال رامي صبري أغنية "كداب" من كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع وميكس عمرو الخضري، ماستر عمرو محروس، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

وجاءت كلمات أغنية "كداب" على النحو الآتي:

كداب يروح ملوش رجوع

يعيش ويغرق في الدموع

يستاهل إنه يعيش وحيد

ده قلبه معمول من حديد

ميستاهلش زعلي يوم

خد وقت أكتر من اللزوم

هنساه كإنه شيء مجاش

و كإنه زرع متسقاش

كإنه مات.. كإنه مات

وخد معاه الذكريات.. كإنه مات

ميدواش هيعيش حياته

يفتكرني مهما عاش.. بعته ببلاش

كداب يروح ملوش رجوع

يستاهل إنه يعيش وحيد

ده قلبه معمول من حديد

كان للقساوة مادة خام

ومكانش بيجمل كلام

عملت عشانه زمان كتير

ولا شوفت منه دقيقة خير

ياخسارة اللي ضاع عليه

لو ببلاش مش هشتريه

والله راحة النفوس

متتقلش بالفلوس

كداب يروح ملوش رجوع

يعيش ويغرق في الدموع

يستاهل إنه يعيش وحيد

ده قلبه معمول من حديد

يذكر أن آخر أغاني الفنان رامي صبري من ألبوم "أنا جامد كده كده" كانت أغنية "مابتحصلش كتير"، وهي من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي.

وجاءت أسماء أغنيات الألبوم كالتالي: "أنا جامد كده كده" و"ما بتحصليش كتير" و"كداب" و"كنا معدين" و"على بالي" و"فيها إيه"، ومن المقرر أن يطلق رامي باقي أغاني الألبوم خلال الفترة القريبة القادمة بالتوزاي.