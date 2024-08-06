نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا في مرسي مطروح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي في قرية الدفاع الجوي - لاجون بيتش بمرسى مطروح، وذلك يوم 15 أغسطس الجاري.

تُباع التذاكر على موقع "تذكرتي" بقيمة 400 جنيه. من بين التعليمات الواجب اتباعها عدم جلب الطعام والمشروبات، كما يجب شراء تذكرة كاملة للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 10 سنوات. يُذكر أن التذاكر غير قابلة للاسترداد.

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور مجموعة من أغانية المميزة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور منها الجديدة والقديمة: "خليني في حضنك، هيجيلي موجوع، كان موضوع، قولوله سماح، ماتختلفيش".

ومن ناحية اخري، يستعد الفنان تامر عاشور خلال الأيام المقبلة لطرح أحدث أغانيه بعنوان “وداع وداع”، من كلمات محمد خشم، وألحان مصطفي إبراهيم الذى يعد التعاون الأول بينه وبين الفنان تامر عاشور، وتوزيع عمرو الخضري، وتأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته أخر أغانيه “هيجيلي موجوع”.

مشروع "ليالي مصر" مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي، خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد، يأتي في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة، لتصل الرسالة لكل ربوع مصر، بجانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

يذكر ان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت برودكشن وتذكرتي مشروع "ليالي مصر"، وهو مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات، وكانت البداية خلال موسم أعياد الربيع وشم النسيم الماضي وأحيا كل من رامي صبري وحكيم والمطرب محمد عدوية والمطرب مسلم أولى حفلات المشروع وحققت الحفلات نجاحًا كبيرًا.