نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود عبد الغفار: عواطف حلمي تتعاون مع دار كبار الفنانين وتتبرع بمبالغ شهرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان محمود عبد الغفار ضيفا في برنامج "الستات" التي تقدمة الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة، المذاع عبر قناة النهار.

أشاد الفنان محمود عبد الغفار، مدير دار إقامة كبار الفنانين، بالدور البارز الذي تقوم به الفنانة عواطف حلمي في دعم الدار وتقديم العون لزملائها.

وقال محمود عبد الغفار: "تسهم عواطف حلمي بشكل كبير في دعم الفنانين، حيث تقدم مبالغ شهرية لبعض المحتاجين، وأتولى شخصيًا مسؤولية توصيل هذه المساعدات إليهم".

كشف محمود عبد الغفار عن وجود العديد من الأشخاص الذين كانوا يرغبون في الانتقال إلى دار إقامة كبار الفنانين، ولكن اعتراضات أهاليهم حالت دون ذلك.

وطالب عبد الغفار بتغيير مفهوم "دار المسنين" وإلغاء كلمة "مسنين"، قائلًا: “هناك أشخاص كانوا يرغبون في الانتقال إلى الدار، لكن أهاليهم رفضوا خوفًا من أن يُعتبر ذلك عقوقًا. إذا كنت غير قادر على الاهتمام بهم ولا تسأل عنهم، فدعنا نتولى هذه المهمة مكانك، واذهب لزيارة الدار وقضِ معهم يومًا".