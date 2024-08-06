فن ومشاهير

أحمد بدير: محمد رياض سبب في إحياء مهرجان المسرح المصري من جديد (خاص)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان القدير أحمد بدير ، عن سعادته بتكريمه في الدورة  السابعة  عشر من مهرجان المسرح  المصري  خاصةً أنها تحمل إسم سيدة المسرح العربي القديرة سميحة أيوب اللذين تريبنا على فنها " سعيد بتكريم وخاصةً إن التكريم من المسرح وأنا من أبناء المسرح " 

الفنان القدير أحمد  بدير ومراسلة  دوت الخليج الفني

 

ووجه  فى تصريحات خاصة للفجر الفني، كلمة للفنان محمد رياض رئيس المهرجان " محمد قام بتغير المهرجان ١٨٠ درجة وإقبال تاريخى على المهرجان  من الحضور وأيضًا  من الورش والعروض المسرحية  وأتمني له التوفيق الدائم وتأخير الافتتاح بالتأكيد كان له أسباب تمنعه " 

وطلب من وزير الثفاقة الدكتور أحمد هنو " الاهتمام بمسرح الدولة وتصوير المسرحيات  التي تُقام على مسرح الدولة لأن الفنان المسرحي يبذل جُهد قصارى لمدة ٣ أشهر وينتهي الأمر " 

و أشار إلى إنه متضامن مع القضية الفلسطينية ولذلك يرتدي الكوفية الفلسطينية  دائمًا. 

وكشف سر يخفيه عن الجمهور وهو حبه الشديد للمسرح.

أما عن تواجده فى الجزء الخامس من المداح مزاحًا " أنا مُت من الجزء الأول بس هم بيحبوني يطلعوني " 

 


 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا