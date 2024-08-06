تعرف على حقيقة توقف تصوير مسلسل "تيتا زوزو"

القاهرة - محمد ابراهيم - أنهى صناع مسلسل "تيتا زوزو" خلال الأيام الماضية من تصوير عدد كبير من المشاهد، حيث يتم التحضير لعرضه ضمن موسم الأوف سيزون،وأكدت المخرجة شيرين عادل أنه لم يتوقف التصوير خلال الساعات الماضية، وأنه سيتم الانتهاء من التصوير بالكامل خلال أسبوعين.

أبطال العمل وقصة المسلسل

يشارك في بطولة مسلسل "تيتا زوزو" مجموعة من النجوم، منهم إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.

ينتمي المسلسل إلى فئة الأعمال الاجتماعية ويدور في إطار كوميدي خفيف.

يتكون المسلسل من 30 حلقة، وتدور قصته حول شخصية إسعاد يونس، التي تلعب دور وكيلة وزارة ولديها أبناء وأحفاد، وتواجه العائلة العديد من المشاكل، مما يجعل إسعاد يونس مسؤولة عن إيجاد حلول لها.

أحدث أعمال إسعاد يونس

ومن ناحية أخرى، تظهر إسعاد يونس كضيفة شرف في مسلسل "إنترفيو"، بطولة رنا رئيس، والذي من المقرر عرضه قريبًا عبر منصة WATCH IT.

يمثل العمل أولى بطولات رنا رئيس المطلقة في الدراما، وهو من إخراج أحمد خالد أمين.