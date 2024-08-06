نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية للمخرج رضوان الكاشف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم الثلاثاء 6 أغسطس ذكرى ميلاد المخرج الكبير رضوان الكاشف والذى ولد فى نفس هذا اليوم عام 1952.

ويعد المخرج رضوان الكاشف من أحد أهم مخرجي روائع السينما المصرية، وتميزت أعماله الفنية بالواقعية والجدية، وتميز بالذكاء والإصرار والطموح والعزيمة والكاريزما،ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز المحطات الفنية له.



نشأة رضوان الكاشف

ولد رضوان الكاشف بحي السيدة زينب بالقاهرة، من جذور صعيدية، وحصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة من جامعة القاهرة، ثم التحق بمعهد السينما وتخرج منه عام 1984.



كان أول أفلامه الفيلم القصير "الجنوبية" وهو مشروع التخرج للكاشف وحصل على جائزة العمل الأول من وزارة الثقافة في عام 1988.



بداية مشواره الفني

بدأ رضوان الكاشف مسيرته كمخرج مساعد مع عدد من المخرجين الكبار من أبرزهم يوسف شاهين، رأفت الميهي، داوود عبد السيد.

شارك كمخرج مساعد في أفلام شهيرة منها الصعاليك، سمك لبن تمر هندي، سمع هس، سرقات صيفية.



نجح في تكوين مسيرة ناجحة مليئة بالأعمال المتميزة أبرزها فيلم “عرق البلح” للنجمة شريهان والذي يعد أحد أيقونات السينما المصرية حيث قدم الفيلم بعد فترة توقف عن العمل لمدة 6 سنوات، وتخوف الكثيرون من إنتاجه حتى حصل على منحة سينمائية أوروبية وبمشاركة شركة "أفلام مصر العالمية"، ليعرض الفيلم فى دور العرض المصرية لمدة أسبوع واحد فقط، بينما تستضيفه قاعات العرض الفرنسية لمدة تجاوزت 6 أشهر، وحصد الفيلم 27 جائزة دولية.

أنهى رضوان الكاشف مسيرته الإخراجية بفيلم الساحر للنجم محمود عبد العزيز الذي طرح عام 2001، ولم يقدم بعده أي عمل جديد، ليصبح تاريخه الفنى منحصرا فى 3 أفلام فقط.

سبب وفاة رضوان الكاشف

توفي رضوان الكاشف عام 2002 إثر إصابته بأزمة قلبية عن عمر يناهز 50 عامًا.