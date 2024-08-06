نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ندوة وحفل توقيع للفنان عزت زين بمهرجان المسرح المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخصص مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، ندوة وحفل توقيع كتاب للفنان عزت زين، والذي تم تكريمه خلال حفل افتتاح الدورة السابعة عشرة، (دورة سميحة أيوب)، ويدير الندوة الدكتورة داليا همام، بحضور المخرج عادل حسان مؤلف كتاب الفنان عزت زين "عاشق بيضحك للمسرح"، وتبدأ الندوة الساعة الثالثة مساء وتستمر حتي الخامسة بالمجلس الأعلى للثقافة.

أبرز المعلومات عن عزت زين

الفنان عزت زين من مواليد يوليو عام 1958، وعشق فن المسرح من خلال والده الفنان المسرحى متعدد الموهبة وقد بدأ أولى تجاربه المسرحية وهو فى سن السابعة، واستمر حبه وممارسته للمسرح خلال جميع المراحل التعليمية المختلفة، ومارس المسرح أيضا في الأندية ومراكز الشباب ثم في الثقافة الجماهيرية التي تم اعتماده فيها كمخرج بداية من عام 1984.

كما أسس فرقة مسرح جامعة الفيوم، وشارك من خلالها في معظم المهرجانات التي نظمتها الجامعة، كما سعى من خلال جمعية (نادي المسرح المصري) الذى أسس لها فرعًا بالفيوم إلى مسرح مستقل له جماليات ومنحى تجريبي، وبرغم كل تجاربه الإخراجية في المسرح لم يتوقف عن التمثيل طوال مسيرته الفنية؛ إلا أن دوره الذي قدمه في مسرحية "قواعد العشق الأربعون" فتح الباب واسعا له للمشاركة في عشرات الأعمال التليفزيونية والسينمائية، بعدما شاهده صناع تلك الأعمال، وقال عنه المخرج الكبير محمد فاضل: عزت زين مبدع تأخر ظهوره لكنه عندما أتيحت له الفرص ظهر أستاذًا.

أبرز أعماله المسرحية

حيث أخرج بها قرابة الأربعين مسرحية ومن أبرزها: اتنين في قفة ؛ مقتل القمر الجنوبي من إعداده للأعمال الكاملة للشاعر أمل دنقل، كما قدم "القبض على طريف الحادى" لممدوح عدوان، و"عائلة توت" و"قضية ظل الحمار" ورابعة العدوية " و"حفلة علي الخازوق" وغيرها، فقد تنوعت أعماله ما بين المسرح المصري والعربي والعالمي.

