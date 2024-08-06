أحلام تغازل زوجها بكلمات رومانسية: "روحي تحبك"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة أحلام متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها، برفقه زوجها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور أحلام



وظهرت أحلام في الصورة وهي تلتقط سيلفي أمام المرآة، وعلقت عليها قائلة: "روحي تحبك"، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها.

آخر أعمال أحلام

وكانت آخر أعمال أحلام الشامسي هي أغنية “فدوة عيونك”من كلمات الأمير خالد الفيصل، وألحان: الموسيقار طلال، ويتضمن الألبوم عدة أغاني، من بينها “فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعة، يا أدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، وأغاني الألبوم هى «السيدة الأولى» كلمات عبد الله بوراس، توزيع عصام الشرايطي، «أخفي الهوى» كلمات ابن الفارض، توزيع عصام الشرايطي، «يا هلا» كلمات علي مساعد توزيع عصام الشرايطي، «أيام الصفاء» كلمات الأمير عبد الله الفيصل توزيع عمر الصباغ، «العطر» كلمات علي مساعد توزيع عمر الصباغ.