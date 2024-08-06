أشرف زكى يتضامن مع داليا البحيري: لن نسمح بإهانة الفنانين

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تضامن النقابة مع الفنانة داليا البحيري، بعد أن تعرضت الفنانة للإساءة في أحد البرامج التلفزيونية، وقال: "إن نقابة الممثلين تتضامن مع الفنانة داليا البحيري، مؤكدا أنه لن نسمح بإهانة أي فنان، كما تقدمت النقابة بـ شكوى إلى نقيب الإعلاميين ضد أحمد دياب".



داليا البحري تفتح أبواب النيران على الإعلامي أحمد دياب

وعلى صعيد آخر، أثارت الفنانة داليا البحيري الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب استيائها الشديد من إحدى القنوات الفضائية بسبب ما تم تداوله خلال أحد برامجها وهو ما تضمن الإساءة لها، وأعلنت داليا البحيري عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، أنها ستلجأ للقضاء ضد قناة فضائية وإعلامي يدعى أحمد دياب، وذلك بسبب حلقة بثت بعنوان “أحمد دياب يخرج عن صمته في قضية داليا البحيري مع الجن”، مؤكدة أن القناة والإعلامي المذكور أساؤوا لها.

آخر أعمال داليا البحيري



والجدير بالذكر أن آخر أعمال داليا البحيري فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس،وحاز الفيلم على إعجاب الجمهور.

