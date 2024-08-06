داليا البحيري توجه رسالة للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة داليا البحيري رسالة شكر للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وذلك بعدما تعرضت للإساءة عبر إحدى القنوات الفضائية، وجاء رد أشرف زكي بأنه لن يسمح بالإهانة لأي فنان.

ونشرت داليا منشور عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كتبت فيه:"شكرًا النقيب المحترم دكتور أشرف زكي دائمًا وأبدًا سند وظهر لكل فنان.. ربنا يبارك فيك ويخليك لينا".



تفاصيل مقاضاة داليا البحيري قناة فضائية

والجدير بالذكر أنه قد أثارت الفنانة داليا البحيري الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب استيائها الشديد من إحدى القنوات الفضائية بسبب ما تم تداوله خلال أحد برامجها وهو ما تضمن الإساءة لها، وأعلنت داليا البحيري عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، أنها ستلجأ للقضاء ضد قناة فضائية وإعلامي يدعى أحمد دياب، وذلك بسبب حلقة بثت بعنوان “أحمد دياب يخرج عن صمته في قضية داليا البحيري مع الجن”، مؤكدة أن القناة والإعلامي المذكور أساؤوا لها.



آخر أعمال داليا البحيري

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا البحيري الفنية، فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، والذي تم عرضه مؤخرا في دور العرض السينمائية.

أبطال وصناع فيلم "أولاد حريم كريم"

وشارك في بطولة فيلم "أولاد حريم كريم"، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: مصطفى قمر،داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.