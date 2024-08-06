نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء فعاليات ندوة تكريم عزت زين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ قليل فعاليات ندوة تكريم الفنان القدير عزت زين بالمركز الأعلي للثقافة بدار الأوبرا المصرية من ضمن فعاليات الدورة ١٧ من مهرجان المسرح المصري دورة سيدة المسرح العربى سميحة أيوب.

أبرز الحاضرين

وحرص الفنان ميدو عادل على حضور الندوة.

عزت زين

وميدو عادل عزت زين وميدو عادل والفنان القدير يوسف إسماعيل ورئيس المهرجان الفنان القدير محمد رياض .

أبرز المكرمين

مهرجان المسرح المصري يكرم في حفل افتتاحه 10 قامات مسرحية متعددة التخصصات هم: الفنان أحمد بدير، الفنان أسامة عباس، الفنان أحمد آدم، الفنان حسن العدل، الفنان عزت زين، الفنانة سلوي محمد علي، المنتج أحمد الأبياري، المخرج الدكتور عبد الله سعد، مصمم الاستعراضات الدكتور عاطف عوض، أستاذة المسرح الدكتورة نجوي عانوس.

مهرجان المسرح المصري يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.