نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق هجومي من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد عودتها مجددا لحسام حبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب لهجوم شديد من شقيقها، الذي اثار جدلًا بمنشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وسط حيرة جمهورها ومتابعيها.

وكتب: "يا شيخة والله ربنا ياخدنا بقي عشان نرتاح من القرف ده كفايه بقي اقسم بالله قرفنا والناس قرفت واشمئزات منكم انتو اقذر قصة عرفتها البشرية والله حسبي الله ونعم الوكيل فيكم انتو الاتنين".

شيرين عبد الوهاب تطمئن جمهورها

سبق، طمأنت شيرين عبد الوهاب جمهورها برسالة صوتية عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، وقالت شيرين: "جمهوري الغالي، عيلتي الكبيرة اللي عايشة بحبهم ليا ربنا يديكم نعمة في حياتي، وحشتوني أو ي"، وايضا ظهرت شيرين من خلال التسجيل الصوتي بحالة نفسية مطمئنة بشكل كبير لجمهورها، وجاءت التعليقات كما يلي: "وحشتينا يا صوت مصر" "وحشتينا انتي يا شيرين ولازم ترجعي أقوى من الأول".

سبب عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

ويذكر ان النجمة شيرين عبد الوهاب قد كشفت في تصريحات صحفيه من قبل عن سبب عودتها باستمرار للفنان حسام حبيب رغم خلافاتهما المستمرة، اكدت ان حسام حبيب يقوم بتهديدها ويبتزها ويقول كلام وقح عنها ويستطيع ان يصل لها عن طريق ابنتها الصغيرة هنا ذات الـ 13 عاما.

آخر أعمال شيرين عبدالوهاب

وكان آخر أعمال المطربة شيرين عبدالوهاب أغنية «الدهب»، والتي طرحت قبل شهرين وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وهي من ألحان مدين وتوزيع توما، ومن كلمات تامر حسين، وتخطت مشاهدتها 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

كلمات اغنية الدهب

قالوا الذهب اللي بيلمع.. عمره ما بيصدي

ياما نصحنا ما قولنا لك.. قولنا لك هدي

لفيت الدنيا أهو وجيت لي وهتبوس على يدي

مش كان من الأول، من الأول إحنا إستغنينا

عيني ع اللي بيتجرأ.. لما بيطرق إتهور مسمعش اتهور

معرفش يفرق.. النية اللي متبقاش سالكة دايمًا بتغرق

مش كان من الأول، من الأول إحنا إستغنينا

ما إحنا قولنا، قولنا إكبروا لنا قولنا

عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا

ما إحنا قولنا، قولنا إكبروا لنا قولنا

عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا

مالك واقف متكدر.. الله لا يقدر

هو كلامنا ده بيخضر.. قدر تتقدر

كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر