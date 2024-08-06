ألبوم "مكانك" لـ عمرو دياب يتصدر الأفضل في أنغامي خلال نصف العام

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر ألبوم النجم الكبير عمرو دياب "مكانك" قائمة الأفضل في منصة "أنغامي" خلال نصف عام 2024.

ألبوم مكانك

وكان عمرو دياب قد طرح ألبوم "مكانك" بالتزامن مع احتفالات رأس السنة 2024 ومنذ ذلك الوقت تتصدر أغاني الألبوم قوائم الاستماع بالعديد من الدول العربية عبر تطبيق "أنغامي" ليتواجد حاليا في قائمة المنصة للأفضل خلال نصف العام الحالي.

حفل عمرو دياب بمهرجان العلمين

في سياق متصل، أعلنت إدارة مهرجان العلمين، نفاذ الدفعة الثانية من تذاكر حفل عمرو دياب، المحدد لها يوم الجمعة 9 أغسطس الجاري، وتم طرح دفعة ثالثة من التذاكر للجماهير مقسمة إلى 4 فئات.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان عبر فيسبوك، صورة بوستر حفل عمرو دياب، وعلقت عليه قائلة: "لكل محبي الهضبة! الصيف يعني حفلة عمرو دياب في الساحل، بنفكركم ان المرحلة الثانية من التذاكر خلصت".

وأضافت الصفحة: "متفوتش الفرصة والحق احجز تذكرتك دلوقتي، علشان تغني مع الهضبة في مهرجان العلمين الجديدة".

آخر أعمال عمرو دياب

يذكر أن الفنان عمرو دياب قد طرح مؤخرًا ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة"، وهي من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم.