نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن الزواج الثالث لـ بشرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت اسم الفنانة بشرى محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها الأخير في برنامج (حد النجوم) والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، ويتم إذاعته على قناة dmc، وحديثها عن فارق السن بينها وبين زوجها خالد حميدة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية كل المعلومات التي تخص الزواج الثالث لـ بشري..

تفاصيل زواج بشري وخالد محمود حميدة

واحتفلت بشرى، الأربعاء الماضي، بزفافها على رجل الأعمال خالد محمود حميدة، وسط العائلة والأصدقاء المقربين، في الساحل الشمالي، وأشعل الفنان محمود حميدة حفل الزفاف بوصلة رقص مع العروسين، وشاركه في الرقص لبلبة وهاني رمزي ولقاء سويدان، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن، وكان أبرزهم: درّة، لقاء سويدان وابنتها، هاني رمزي وزوجته، لبلبة، ميس حمدان، رانيا يوسف، لقاء الخميسي وزوجها محمد عبد المنصف، وإيمي سالم، نور خالد النبوي، وهند عبد الحليم، شريف رمزي، وغيرهم من الفنانين.

إطلالة بشري في حفل زفافها

وارتدت بشرى فستان زفاف قصير أبيض عاري الكتفين، من الجبير في حفل زفافها، سعره يصل لـ 30.000 ألف جنيه مصريًا، كما اختارت تسريحة شعر انسيابية.

قصة حب بشري وخالد محمود حميدة

وكانت قد كشفت بشرى في الآونة الأخيرة، إنها تعيش حالة من السعادة في قصة حب جديدة، وقالت إنها تستعد لحدث سعيد دون أن تكشف أي تفاصيل تخص العريس، وتعد هذه الزيجة هي الثالثة لها بعد عام من انفصالها عن زوجها الثاني رجل الأعمال المصري سالم هيكل.

من هو خالد حميدة؟

خالد حميدة هو ابن الزوجة الثانية للفنان المصري محمود حميدة، ويعتبره الفنان محمود حميدة (ابنه الروحي) فهو من قام بتربيته منذ طفولته عندما توفي والده. وحصل رجل الأعمال خالد حميدة على اسم شهرته من الفنان محمود حميدة، ويعرف عنه اهتمامه بالفن والسينما، فهو صاحب مشروع "رقمنة الأرشيف الخاص بالفنانين" والذي شاركته فيه الفنانة بشرى وتم الإعلان عنه مؤخرًا.

زيجات الفنانة بشري

يذكر أن الفنانة بشرى تزوجت في المرة الأولي من رجل الأعمال السوري عمرو رسلان عام 2010 وأنجبت منه طفلين، وتم الطلاق بعد زواج استمر قرابة 5 أعوام، ثم تزوجت للمرة الثانية من صديق طفولتها رجل الأعمال سالم هيكل، واستمر الزواج لمدة ثلاث سنوات والمرة الثالثة من خالد حميدة.