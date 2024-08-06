نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رياض يكشف كواليس تقدمه للزواج من رانيا محمود ياسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد رياض خلال مداخلة هاتفية، في برنامج تفاصيل، الذي تقدمه نهال طايل، على قناة صدى البلد 2، كواليس تقدمه للزواج من رانيا محمود ياسين، ومقابلة والدها الراحل له.

طلب محمد رياض الزواج من رانيا محمود ياسين

وقال محمد رياض: تقدمت للزواج من رانيا محمود ياسين وكنت مرعوب وأشعر بالخوف الشديد من والدها الراحل محمود ياسين، فهو فنان له قيمة كبيرة، ولكن تفاجأت أنه يتحدث معي كأب لي.

وأضاف محمد رياض: كان شخص حنين ومتفهم انني في بداية حياتي وإمكانياتي المادية محدودة، لذلك سهل لي أشياء عديدة ولم يثقل علي في أي شئ وقتها من أجل الزواج.

واختتم محمد رياض: أستمع إلى كلام رانيا عني وحبها لي، مما يسعدني بالتأكيد، وربنا يديم بينا الحب والحياة ويخليلنا ولادنا، وهي عشرة عمر طويلة وأحبها جدًا.

برنامج تفاصيل

برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.

آخر أعمال محمد رياض

وكان آخر أعمال محمد رياض هو مسلسل "قلع الحجر"، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2024، تدور أحداث هذا العمل الدرامي في إطار تشويقي يتضمن مشكلات اجتماعية، مستوحاة من أرض الواقع، وتتركز أحداث هذا المسلسل في منطقة النوبة جنوب مصر، وتسلط الضوء على حقوق المرأة.

أبطال مسلسل "قلع الحجر"

يشارك إلى جوار الفنان محمد رياض في هذا العمل، عدد من النجوم بينهم: سوسن بدر، ورياض الخولي، ورانيا فريد شوقي، وعبدالعزيز مخيون، وحسن العدل، ومنى عبدالغني، ومدحت تيخا، ورانيا فريد شوقي، ومروة عبدالمنعم، ومفيد عاشور، وياسر علي ماهر، وسميرة عبدالعزيز، وياسمين جمال عبدالناصر، وغيرهم الكثير، وهو من إخراج حسني صالح.

محمد رياض في المداح 3

وشارك محمد رياض في موسم رمضان السابق 2023، بمسلسل المداح الجزء الثالث بطولة الفنان حمادة هلال، وقدم رياض خلال أحداث العمل شخصية هايم المسخر لخدمة الجن لتضليل الشيخ صابر المداح.