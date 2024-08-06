سمية الخشاب توجه رسالة لطلاب الثانوية العامة.. تعرف عليها

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أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة سمية الخشاب رسالة إلى الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس”.

سمية الخشاب توجه رسالة لطلاب الثانويه العامه

وكتبت سمية الخشاب: “روقوا وانبسطوا.. محدش واخد منها حاجة.. هتنجحوا وتتخرجوا وهتلاقوا نفسكم بتشتغلوا في مجال تاني خالص ملوش علاقة بشهادتكم.. عشان كده باقولكم متزعلوش على أي حاجه وربنا يوفقكوا”.

سمية الخشاب: التعليم والشهادات لا تحدد مصير شخصًا

سبق، أثارت سمية الخشاب حالة من الجدل، بعد رسالتها إلى طلبة الثانوية العامة، التي أشارت فيها إلى أن التعليم والشهادات لا تحدد مصير شخصًا، لكن الناجح في حياته من وجهة نظرها هو من ينجح في الحصول على الأموال وتكوين ثروة، يستطع من خلالها أن يتزوج ويسافر للبلاد

آخر اعمال سمية الخشاب

وكان آخر اعمال سمية الخشاب هو مسلسل “بـ 100 راجل”، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها، ويشارك في بطولته صلاح عبد الله، وسماء إبراهيم، ومحمود عبد المغني، ومحمد القس، وهالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وايضا شاركت في مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، مسلسل أرواح خفية، وقدمت خلاله شخصية مُدرسة تتعرض لأزمة في ماضيها تجعلها تصطدم بالعديد من الأزمات الأخرى في الحاضر مع تتابع الأحداث، وذلك في إطار تشويقي رعب، المسلسل مكون من 15 حلقة، من بطولة سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، هالة فاخر، فراس سعيد، ونهلة سلامة، وكان من تأليف سوسن عامر وإخراج إبرام نشأت.

اخر اغاني سمية الخشاب

وكان اخر اغاني سمية الخشاب هي أغنية أركب على الموجة عبر قناتها على يوتيوب، وجاءت على طريقة الفيديو كليب التي أظهر الأجواء الصيفية منها البحر الذي ظهر في الخليفة وراء سمية، والأغنية من كلمات تايسون وأمير شيكو، ألحان الباور العالي، توزيع موزة والباور العالي، وأخرج الفيديو كليب إبرام نشأت.