نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نافذة جديدة.. درة تعود للسينما كمنتجة ومخرجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلت الفنانة درة علي جمهورها من نافذة جديدة تقودها لعالم الفن، حيث تخطوة خطوتها الجديدة لعالم الإخراج والانتاج من خلال فيلم وثائقي جديد تحت اسم "وين صرنا".

درة تعود للسينما كمنتجة ومخرجة

وشاركت درة متابعيها عبر حسابها على تطبيق انستجرام، صورا من كواليس تحضيرات فيلمها الجديد، وعلقت:" بعد التفكير والخطوات الأولى منذ شهور ثم التصوير والمونتاج الذي لا يزال مستمرا، أود أن أشارككم هذه التجربة المختلفة والأقرب إلى قلبي".

درة تكشف تفاصيل فيلم "وين صرنا"

واستكملت درة: " فيلم "وين صرنا" هو فيلم وثائقي documentary (تسجيلي) من إخراجي وإنتاجي لأول مرة (لا أظهر فيه.. سأشارككم تفاصيله بعد الانتهاء من المراحل الأخيرة.. الإخراج كان دائما من أحلامي والذي دفعني اليه إيماني بهذه التجربة ومضمونها الإنساني".

درة تكشف عن مصدر إلهامها لـ فيلم "وين صرنا"

واضافت درة:" مُمتنة لكِ يا نادين.. لان ظهورك في حياتي بكل براءة انتِ وأسرتك هو الذي أوحالي بهذا الفيلم ولكل اللي آمنو بيه وشاركو فيه باي شكل..أتمنى أن يكتمل ويوصل بنفس الحب والصدق..قريبا إن شاء الله".

أحدث أعمال درة

ومن ناحية اخري، تنتظر درة فيلم جدران، والذي تدور أحداثه حيث تضطر ليلى إلى الإنتقال إلى منزل قديم بحثًا عن مستندات تثبت ملكيته لأمها، لكن هناك الكثير من المصاعب والمخاطر كانوا في انتظارها لتكتشف حقائق صادمه تخص هذا البيت، وشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم والنجمات.

وايضا انتهت من تصوير مسلسل "الذنب" مع هاني سلامة، ميرهان حسين، ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي، طارق النهري، قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق، وتدور أحداث مسلسل "الذنب" في إطار تشويقي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية.

آخر أعمال درة

وكان آخر أعمال درة، مسلسل الأجهر، بطولة الفنان عمرو سعد، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023، وحقق نجاحا كبيرا خلال فترة عرضه، وشارك في بطولة المسلسل عمرو سعد، درة، سيد رجب، أحمد صفوت، أحمد مجدي، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، نور النبوي، أنوشكا، وسارة سلامة، وتأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي