برسالة حزن.. إنجي علاء تعتذر من المنتج الراحل فتحي إسماعيل

القاهرة - محمد ابراهيم - حالة من الحزن العام والاستياء تسود الوسط الفني بعد وفاة المنتجين الأربعة حسام شوقي، فتحي إسماعيل، محمود كامل، تامر فتحي، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعد عن رحلوا عن عالمنا يوم الخميس الماضي الأول من أغسطس، آثر حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بمحور الضبعة.



ووجهت السناريست إنجي علاء رسالة إعتذار للمنتج الراحل فتحي إسماعيل، وحرصت على نعيه عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»: «تخيل مش عارفة أقول إيه ولا إيه، خلاص يا فتحي مافيش كلام يتقال.. خلاص استريحت في الجنة.. كانت رحلة حلوة ومتعبة أوي بس الحمد لله الكل فاكرك بالخير وآسفة لو تعبتك أو ضغطت عليك في أي حاجة».

وتابعت: «غلاوتك أنت وحسام كبيرة أوي حقيقي مكنتش أعرف كده.. كنتوا موجودين لازم يا أنت يا هو يا شادي.. ربنا يصبر شادي ويقويه ويصبر أهاليكم ويصبرنا كلنا على فراقكم».

تفاصيل بداية الحادث الأليم بـ محور الضبعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما لقي ثلاثة منتجين مصرعهم، وأصيب رابعهم، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بمحور الضبعة، أثناء عودتهم إلى القاهرة من الساحل الشمالي، الضحايا هم حسام شوقي، المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجي، والمنتجان الفنيان بالشركة فتحي إسماعيل ومحمود كمال، وجميعهم من أسرة واحدة.