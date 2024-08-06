"فيلم الملحد تم مراجعته".. أحمد السبكي يوضح موقف الأزهر من الفيلم

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد الجدل الواسع الذي أثاره فيلم الملحد قبل عرضه في السينمات، قام المنتج السينمائي أحمد السبكي منتج فيلم الملحد بالرد على سؤال:" هل الأزهر الشريف قام بمراجعة فيلم الملحد قبل أن يتم عرضه، ويحدث مشكلات؟"، وجاء ذلك من خلال لقائه في برنامج "علامة إستفهام" من تقديم الإعلامي مصعب العباسي، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية الآتية أبرز تصريحات المنتج أحمد السبكي.

المنتج السينمائي أحمد السبكي

أحمد السبكي يوضح موقف الأزهر الشريف من فيلم الملحد

وقال المنتج السينمائي أحمد السبكي منتج فيلم الملحد أن الفيلم لا يوجد به أي شئ مخالف للدين الإسلامي، وأن الفيلم مميز وبه أشياء تفيد المواطنين، وأن هناك شخصيات من الأزهر الشريف قامت بمراجعة الفيلم.

أحمد السبكي يتحدث عن فيلم الملحد

وأضاف المنتج السينمائي أحمد السبكي من خلال برنامج " علامة إستفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن المؤلف إبراهيم عيسى، لن يفعل شئ مخالف للشريعة الإسلامية، وأن الفيلم مميز، كما أنه أكد على أن الفيلم ليس ضد الدين كما يقول البعض، وأن الرقابة لن تسمع بعرض أشياء مخالفة لقواعد الدين الإسلامي.

قصة فيلم الملحد

بعد طرح البروم الرسمي الخاص بالفيلم في الفترة الماضية تبين أن قصة فيلم الملحد تدور حول الشاب أحمد حاتم الذي يتجه إلى الإلحاد بسبب تشدد والده الديني وتعصبه مما جعل إبنه يتجه إلى الإلحاد والكفر، وتقف ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.

أبطال وصناع فيلم الملحد

ويشارك في بطولة فيلم الملحد كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا، تارا عماد، الراحل مصطفى درويش، أحمد السلكاوي، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج أحمد السبكي