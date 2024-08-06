نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هو اللي علمني الكوميديا".. مي عز الدين تتحدث عن الراحل حسن حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة مي عز الدين عن تعاونها مع الفنان الراحل حسن حسني، مؤكدة أنها تعلمت منه الكوميديا، كما أنها تعتز بالأعمال التي قدمتها معه، وذلك أثناء لقائها مع برنامج “صباح العربية”.

فصرحت مي عز الدين، قائلة: «حسن حسني هو اللي علمني، علمني يعني إيه أفرش الإيفيه وإزاي أقوله؟ وأعمالي معاه أنا بعتز بيها جدًا وبيوحشني الله يرحمه».

أما عن سبب غيابه عن اللقاءات التلفزيونيه، قالت مي: “الابتعاد دا بيبقى عشان طاقة الإنسان، لما بنركز في كذا حاجة، في الشغل وفي اللقاءات ووسائل التواصل الاجتماعي، كان في توقيت حسيت إن كدة كتير، بياخد من الطاقة، اطلع واتكلم لما يبقى في عندك عمل، في شيء تتكلم عنه، لكن في المطلق كدة حسيت إنه كتير، فقللت شوية حلوين”.

وتابعت مي:" مؤخرًا الضحك بقى صعب، والجمهور نفسه مبقاش ميال للكوميدي، والفنان غصب عنه لما بيعمل حاجة كتير بيبقى عايز يغير، وأنا مبعرفش أمثل كذا حاجة في وقت واحد، وكونك تبقي بطلة مسلسل ويتباع باسمكِ الكلام ده عايز تركيز جدًا في الأول، لأنك داخلة منطقة جديدة عليكِ، وبصراحة أنا اتبسطت أوي في تمثيل التليفزيون".