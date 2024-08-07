الجمعة.. محمد رمضان يحيي حفلا غنائيا ضخما في الساحل الشمالي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب محمد رمضان لإحياء حفلا غنائيا ضخما، ومن المقرر إقامتها في الساحل الشمالي يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس.

زمن المقرر أن يقدم محمد رمضان مجموعة من أغانية المميزة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: “كم بيبي كم، علي الله، علاء الدين، ثابت، كبير بلد، نمر وان، الملك”.

ويذكر ان اعلن الفنان محمد رمضان عن إنضمامة لموسم الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل جديد، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.

ونشر محمد رمضان صورة له وهو يمضي عقد المسلسل وعلق عليها قائلا: “رمضان يجمعنا”.

آخر أعمال محمد رمضان

و الجدير بالذكر أن أعلن الفنان محمد رمضان منذ فترة عن غيابه عن موسم دراما رمضان 2025، وذلك بعدما غاب عن موسم دراما 2024 من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

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آخر أعمال محمد رمضان الدرامية، مسلسل "جعفر العمدة" حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا على مستوى العالم العربى، بطولة النجم محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، عماد صفوت، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.