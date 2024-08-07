في هذا الموعد.. عمرو سليم يحيي حفلا موسيقيا في مهرجان القلعة

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم لإقامة حفل موسيقي كبير مع فرقته الخاصة يوم 18 أغسطس الجاري، ضمن فعاليات مهرجان القلعة، من المقرر أن يبدأ الحفل في الساعة التاسعة مساءً.

ويقدم عمرو سليم مجموعة من أبرز أعماله الموسيقية، بالإضافة إلى بعض المقطوعات من الموسيقى العربية التي أعاد صياغتها لتتلاءم مع البيانو.

باتت أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ32 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو. يُعقد المهرجان خلال الفترة من 15 إلى 28 أغسطس الجاري.

خلال أسبوعين، سيقدم المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والموسيقية، بما في ذلك حفلات غنائية لأبرز المطربين مثل علي الحجار، مدحت صالح، هشام عباس، حمزة نمرة، لؤي، هاني شاكر، نادية مصطفى، دينا الوديدي، إيهاب توفيق، مصطفى حجاج، بالإضافة إلى حفلات موسيقية لفرق متعددة وابتهالات دينية.