غدا.. عرض مسرحية "سامبو جنن رامبو" ل أبو الليف بالإسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - ينضم الفنان نادر أبو الليف إلي أبطال مسرحية "سامبو جنن رامبو"، ومن المقرر عرضها غدا الخميس على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية.

مسرحية “سامبا جنن رامبو” من بطولة ملل من الفنانة شيرين وعلاء زينهم، وعدد كبير من الفنانين، والمسرحية من إخراج أيمن خطاب، وتدور أحداثها في إطار كوميدى.

آخر أعمال نادر أبو الليف

عرض مؤخرًا على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية مسرحية "عنبر 7" للفنان نادر أبو الليفالمسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية، ويشارك في بطولتها الفنان القدير صبري عبد المنعم، والفنان محمد عبد الجواد، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب. المسرحية من تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، وتُعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.