نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ثلاثاء.. روتانا سينما تحتفل بعرض أفلام نجم الجيل في شهر ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعتبر تامر حسني هو نجم شهر أغسطس، وذلك لمولده يوم 16 من الشهر، ولذلك قررت قناة روتانا سينما الأحتفال به بطريقتها الخاصة.



طريقة احتفال روتانا سينما بـ تامر حسني



وقررت القناة عمل قائمة بعرض كل أفلامه كل يوم ثلاثاء على مدار الشهر، احتفالا بمولده، ومن أشهر تلك الأعمال التي يتم عرضها سيد العاطفي، نور عيني، عمر وسلمى بأجزاءه، البدلة، كابتن هيما وغيرها.

تأجل حفل تامر حسني بلبنان



وكان محبي الفنان تامر حسني، قد فوجئ بتأجيل حفله المقبل في لبنان، والذي كان من المقرر إقامته في الثالث من أغسطس المقبل، وهو ما أثار جدلا بين صفوفهم.



موعد طرح يا نهار أبيض

كشف الشاعر الغنائي أحمد المالكي من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري عن موعد طرح أغنية "يانهار أبيض" الذي طالب الجمهور بطرحها منذ وقت طويل، ونشر المالكي من خلال خاصية إستوري فيديو لختام حفل العلمين بكوبليه من هذه الأغنية، معلقًا: "يا نهار أبيض، قريبًا خلال أيام ".



آخر أعمال تامر حسني





يذكر أن أغنية معلمين هى آخر أعمال تامر حسني، وكانت الأغنية لصالح إحدى شركات الأتصال وتعتبر من أغاني الصيف ويشاركه بها بهاء سلطان وأشاد بها عدد من الجمهور.



كلمات أغنية معلمين

ما هو مش كده

ما هو برضه ميصحش نكون جامدين كده

جامدين أو ي ورايقين أو ي

ومعلمين على ناس أو ي

مش ذنبنا يشيلوا مننا

وحاجات كده كده كده

لما القمر يبان عادي يكتر الكلام

خلوا اللي يقول يقول

ما هو مين ده يوقعه

مش باين صوتكوا ليه

ولا إحنا فوق أو ي

طب واقفين تحت ليه

ما تيجولنا ما تطلعوا

زعلت.. طب معلش

لا متقفش.. طيب حاضر

طب هاعمل عادي

مش عايزك تزعل

أنا عايزك فاكك

أنا عايزك رايق

أنا عايزك هادي