نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر داليا المتبولي: تصريحات أحمد السبكي عن ياسمين صبري غير مفبركة.. وندم عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجابت الإعلامية داليا المتبولي على ادعاءات المنتج أحمد السبكي، الذي زعم بأنها قد زورت تصريحاته بشأن الفنانة ياسمين صبري، والتي قال فيها "لا تستطيع تحمل نصف الفيلم".

قالت داليا المتبولي في مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد، إن تصريحات أحمد السبكي عنها قد تضر بسمعتها الإعلامية، وأضافت أنها شعرت بالاستياء بعد اتهام السبكي لها بتزوير ما قاله عن الفنانة ياسمين صبري، مشيرة إلى أنها لم تقم بتزوير أي كلمة من تصريحاته.

وتابعت داليا أنها تعتقد أن كل كلمة قالها السبكي كانت صادرة عن لسانه وكان مصمماً عليها، وأوضحت أن السبكي وصفها بأنها "استاءت" من تصريحاته، مما يسيء إليها كأستاذة إعلامية تدرّس لطلابها مبادئ الصدق في الإعلام.

وأضافت أنها كانت تستضيف السبكي في بودكاست خاص بها، حيث تكن له كل الاحترام وتعتبره شخصية مؤثرة في مجاله. وقالت إنها سألته عن رأيه في النجمة ياسمين صبري، وأوضح السبكي أنه لا يراها مناسبة لحمل نص الفيلم، وعلى الرغم من محاولتها تعديل كلامه لتخفيف حدة التصريح، إلا أنه كان مصمماً على رأيه.