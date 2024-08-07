نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأصدقاء يظلون دائما.. سيمون تحيى صداقتها مع حميد الشاعري وحسام حسني بصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نشرت سيمون من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة تجمعها بـ حميد الشاعري وحسام حسني معلقة:"الاصدقاء يظلون دائما لبعضهم ….مهما مرت السنين …والاعمال

حسام حسني حميد الشاعري".



آخر أعمال سيمون

يذكر أن آخر أعمال سيمون مسلسل صيد العقارب، وكان من بطولة بطولة كلًا من غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، حمود عبد المغني، منال سلامة، سيمون، مجدي بدر، محمد علي رزق، محمد علاء، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.

قصة مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداثه حول "عايدة"، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة (الغول)، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يحمل أحداث تنوعت بين التشويق والغموض، وتجسد غادة عبد الرازق، دور امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، حيث تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال.