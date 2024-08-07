فن ومشاهير

محمد صبحي: التمثيل مكنش هويتي وكان نفسي أرقص باليه

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أحمد جودة - القاهرة - أقيمت مساء أمس فعاليات ماستر كلاس  الفنان القدير محمد صبحي والتي تُقام من ضمن فعاليات مهرجان  القومي للمسرح المصري للدورة  الـ 17 بحضور الفنان القدير محمد رياض رئيس المهرجان المسرح المصري. 

تصريحات محمد صبحي 

 

تحدث خلال الندوة عن بدايته الفنية وأنه كان مليئ بالشغف الفني وكان لديه أكثر من موهبة أبرزهم الكامنجا  والباليه وغيره ثم اكتشف في نهاية الأمر أنه شغوفًا بالتمثيل.

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أبرز المكرمين 


مهرجان المسرح المصري يكرم في حفل افتتاحه 10 قامات مسرحية متعددة التخصصات هم: الفنان أحمد بدير، الفنان أسامة عباس، الفنان أحمد آدم، الفنان حسن العدل، الفنان عزت زين، الفنانة سلوي محمد علي، المنتج أحمد الأبياري، المخرج الدكتور عبد الله سعد، مصمم الاستعراضات الدكتور عاطف عوض، أستاذة المسرح الدكتورة نجوي عانوس. 

 

مهرجان المسرح المصري يعد حدثًا فنيًا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري. 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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