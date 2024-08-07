عمر خيرت يستعد لإحياء حفلين موسيقيين ضمن مهرجان الصيف الدولي.. تفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء حفلين موسيقيين، يومي 14 و15 أغسطس الجاري، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي لعام 2024، ويقام الحفلين في مكتبة الإسكندرية، وسيقدم خلالهما باقة مميزة من أشهر مقطوعاته الموسيقية التي تحظى بتفاعل كبير من قبل جمهوره.

حفل عمر خيرت في قصر عابدين

وفي سياق آخر، أحيا عمر خيرت، مؤخرًا حفلًا موسيقيًا ضخمًا بمنطقة قصر عابدين، وجاء هذا الحفل احتفالًا بمرور 40 عامًا على مسيرته الفنية، وأقيم الحفل برعاية وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي، وعزف خلاله مقطوعات موسيقية شهيرة، منها موسيقى فيلم "خلي بالك من عقلك"، والمقطوعة الموسيقية "فاطمة"، ومقطوعة أخرى أطلق عليها اسم "حبيبة" تكريمًا لحفيدته. كما قدم مقطوعات "في هويد الليل"، "مسألة مبدأ"، و"تيمة حب".

رسالة عمر خيرت لجمهوره في “ليلة الأحلام”



وكان الموسيقار عمر خيرت، قد عبر عن حبه واعتزازه بوجوده في السعودية خلال فقرته ضمن فعاليات حفله مع الفنانة آمال ماهر بعنوان "ليلة الأحلام" على مسرح عبادي الجوهر أرينا بجدة، ضمن فعاليات موسم جدة 2024، وقال حينها: "بنحبكم جدًا وسعداء إننا في الأرض المباركة المملكة العربية السعودية، شعور جميل وإحساس عظيم، بشكر الشركة المنظمة على المجهودات الجميلة وحسن الضيافة والاستعدادات الرائعة فكل الحب والتقدير".