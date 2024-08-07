ابحث مع الشرطة.. إصابة بسمة داود في عينها بسبب مسلسل "الوصفة السحرية"

القاهرة - محمد ابراهيم - أصيبت الفنانة بسمة داود في عينها خلال تصويرها لمشهد لشخصية نهلة بمسلسل “الوصفة السحرية”.

بسمة داود تتعرض للإصابة

ونشرت بسمة داود على حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي صورة لها من الكواليس لإصابة عينها وعلقت: ابحث مع الشرطة... "انهاردة اتعرض مشهد الخناقة اللي راحت فيها الشلة للسجن... ووقت التصوير اخدت بوكس في عيني تسبب في خدش في القرنية وكدمات في العين وحتى الآن لم يستدل على مرتكب الواقعة... ابحث مع الشرطة مين اداني بوكس في عيني؟؟"

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

ويضم مسلسل الوصفة السحرية عددًا كبيرا من النجوم، أبرزهم: شيري عادل، بسمة داود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم، لقاء سويدان، سلوى محمد علي، وليد عبدالغني، رانيا منصور، محمد أبو داوود، عماد رشاد، سلوى عثمان، والعمل من تأليف مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

مسلسل حكايات جروب

وعرض مؤخرًا لبسمة داود على منصة Watch it مسلسل حكايات جروب الدفعة، بطولة النجوم: شيري عادل، محمد عادل، أحمد ماجد، عمرو وهبة، ولاء الشريف وصفاء الطوخي، سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبدالوهاب من ورشة مصنع الحكايات ومن إخراج محمد عبد السلام