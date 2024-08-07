نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أحدث أعمال شيرين عبد الوهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لطرح أغنية جديدة لها بعنوان "بتمنى أنساك"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، والأغنية الثانية بعنوان اللي يقابل حبيبي من توزيع توما وكلمات تامر حسنين.

شيرين عبد الوهاب تتهم حسام حبيب بسرقتها



وفي سياق آخر اتهمت شيرين حسام بسرقة مجوهراتها وتحويل مبالغ مالية كبيرة من حسابها إلى حسابه الشخصي.

وزعمت شيرين أن حسام يحاول فصلها عن بناتها بعد استعطافه لهما وناشدت شيرين الدولة بالتدخل لحمايتها من حسام، خاصة بعد تخلي عائلتها عنها.

شيرين تؤكد حاجتها لاستكمال علاجها النفسي

أكدت شيرين أنها بحاجة ماسة لاستكمال علاجها النفسي حتى تعود إلى طبيعتها وحياتها العملية مرة أخرى.

تعتبر هذه الأزمة من أكثر القضايا الفنية إثارة للجدل في الفترة الأخيرة، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير معها، وتضامن مع الفنانة شيرين.