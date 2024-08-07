نادر أبو الليف يستعد لمسرحية "سامبو جنن رامبو" ويواصل نشاطه الفني

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان نادر أبو الليف للظهور في مسرحية "سامبو جنن رامبو"، التي تُعرض يوم الخميس المقبل على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية.

تُعتبر هذه المسرحية جزءًا من الحراك المسرحي الكوميدي في المدينة، ويشارك في البطولة الفنانة شيرين، علاء زينهم، شريف محمد نجم، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين المميزين، والمسرحية من إخراج أيمن خطاب.

سعادة نادر أبو الليف بالمشاركة

عبر نادر أبو الليف في بيان صحفي له عن سعادته بالمشاركة في مسرحية "سامبو جنن رامبو"، معربًا عن أمله في أن تحظى المسرحية بإعجاب الجمهور، وأضاف أبو الليف أن هذه المشاركة تتيح له الفرصة لتقديم تجربة مسرحية جديدة ومميزة.

مسرحية "عنبر 7" والتجارب السابقة

مؤخرًا، قدم نادر أبو الليف مسرحية "عنبر 7" على نفس المسرح، والتي لاقت استقبالًا إيجابيًا.

المسرحية الكوميدية الساخرة الاجتماعية شهدت أيضًا مشاركة الفنان القدير صبري عبد المنعم والفنان محمد عبد الجواد، وتأليف وإخراج هشام السيد.

أزمة شخصية وتأثيرها على النشاط الفني

على الصعيد الشخصي، مر نادر أبو الليف بظروف صعبة مؤخرًا، بعد وفاة شقيقه عادل أنور وخال الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر.

أعرب عن استيائه من عدم تقديم التعازي من قبل نقابة المهن الموسيقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبًا بالاعتراف بالفقيد. ورغم تقديم مصطفى كامل واجب العزاء، غاب عدد كبير من نجوم الوسط الفني عن تقديم التعازي.

انتقادات واتهامات

كما وجه نادر أبو الليف انتقادات لاذعة لبعض الملحنين والمؤلفين، مشيرًا إلى احترام الذات والصدق في التعامل، مطالبًا بالعدالة والاعتراف بمساهمات الفنانين الجادين.