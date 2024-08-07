عن قصة حقيقية.. العرض العالمي الأول لفيلم 196 متر بمهرجان فليكرز رود آيلاند السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم -

يشارك فيلم "196 متر" للمخرج شكيب طالب بن دياب في عرضه العالمي الأول بمهرجان فليكرز رود آيلاند السينمائي الدولي، والذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية من 6 إلى 11 أغسطس.

الفيلم، الذي ينتمي إلى فئة التشويق والإثارة، يستند إلى قضية حقيقية تتعلق باختطاف الأطفال في بلد لا يزال يعاني من صدمة نفسية ناجمة عن حرب أهلية حديثة.

موعد العرض ومكانه

سُيعرض الفيلم يوم الجمعة 9 أغسطس في تمام الساعة 8 مساءً في سينما بروفيدنس شوكيس سينما 6.

يتناول الفيلم قصة اختطاف فتاة صغيرة في الجزائر العاصمة ويستعرض جهود دنيا، الطبيبة النفسية، وسامي، مفتش الشرطة، في حل اللغز المعقد.

أبطال الفيلم وفريق العمل

"196 متر" من تأليف وإخراج شكيب طالب بن دياب، ويضم طاقمًا مميزًا من النجوم بما فيهم مريم مدكران ونبيل عسلي، المعروف بأعماله مثل الفيلم القصير "قنديل البحر" والفيلم "التائب" الذي حصل على دعم Europa Cinemas Label في مهرجان كان السينمائي 2012.

كما يشارك في الفيلم شهرزاد كراشني، هشام مصباح، سليمان بنواري، وعلي الناموس.

الإلهام وراء الفيلم وتفاصيل القصة

أشار بن دياب إلى أن الإلهام وراء الفيلم جاء من مشكلة اختفاء الأطفال التي أثرت بشكل كبير على الجزائر، وأعادت إحياء الذكريات المؤلمة من "العشرية السوداء".

وأوضح أن التحقيقات التي يجريها الفيلم تكشف عن حالة ما بعد الصدمة التي يعاني منها المجتمع الجزائري، مما يتسبب في أخطاء جسيمة كما حدث مع جمال بن إسماعيل الذي أُعدم خطأً.

الإنتاج والتوزيع

"196 متر" من إنتاج خالد شيخي وياسمين ذكار، وتقوم المخرجة الكندية الحائزة على جوائز باتريشيا تشيكا بدور المنتج التنفيذي. مدير التصوير إقبال عرفات، الذي فاز بجائزة أفضل تصوير سينمائي في مهرجان Satisfied Eye السينمائي الدولي عام 2018، أبدع في عمله. أما مونتاج الفيلم فقد قام به بن دياب وفؤاد بنحمو. يتولى توزيع الفيلم في العالم العربي MAD Distribution، بينما يتولى مبيعات الفيلم عالميًا MAD World، شركة مبيعات الأفلام الدولية التي أُطلقت في مهرجان كان السينمائي هذا العام.