نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم حصد 100%.. تعرف على نتيجة النجوم في الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشكل الثانوية العامة عاملًا من عوامل القلق للأسر المصرية والعربية، فقد عاشت الأسر التي لديها أبناء بالثانوية العامة أمس ليلة من أصعب الليالي نظرًا لظهور النتائج على بعض منصات التواصل الاجتماعي قبل أن يعلن عنها رسميًا من وزارة التربية والتعليم. لذلك، يرصد لكم دوت الخليج الفني نتائج بعض النجوم المصريين بالثانوية العامة، حيث كان من بينهم متفوقون حصلوا على درجات مرتفعة، وآخرون لم يوفقوا وكانت نتائجهم متواضعة إلا أنهم أصبحوا نجومًا كبارًا.

النجوم الذين تفوقوا بالثانوية العامة:



1. آسر ياسين: حصل على مجموع 100% والتحق بكلية الهندسة قسم الميكانيكا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

2. أحمد فهمي: حصل على مجموع 99.8% ودرس الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

3. منى زكي: حصلت على مجموع 95% والتحقت بكلية الإعلام.

4. محمد محسن: حصل على 94.5%.

5. ميس حمدان: حصلت على 92.8%.

6. نجلاء بدر: حصلت على مجموع 92% والتحقت بكلية الإعلام.

7. كارمن سليمان: حصلت على 87%.

8. ريهام عبد الغفور: حصلت على 86%.

9. زينة: حصلت على 86%.

النجوم الذين حققوا أرقاما ضعيفة بالثانوية العامة:



1. عبد الله مشرف: حصل على مجموع 49.9% والتحق بمعهد الفنون المسرحية.

2. أحمد حلمي: حصل على 50% والتحق بكلية التربية الموسيقية قسم الأصوات، ثم تركها والتحق بمعهد الفنون المسرحية قسم الديكور.

3. أمير كرارة: حصل على 52%.

4. ماجد المصري: حصل على 54%.

5. أحمد فتحي: حصل على 55.5%.

6. محمد هنيدي: حصل على 57.5% والتحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

7. حمادة هلال: حصل على 59%.

8. روبي: حصلت على 60%.

9. عمرو دياب: حصل على 60% والتحق بمعهد الموسيقى العربية.

10. عبير صبري: حصلت على 61%.

11. أحمد عيد: حصل على 61%.

12. إدوارد: حصل على 69%.

13. أشرف عبد الباقي: حصل على 70% والتحق بكلية التجارة ثم بمعهد الفنون المسرحية.

14. أحمد زاهر: حصل على 71%.

15. ياسمين صبري: حصلت على 73%.

16. تامر حسني: حصل على 73% وأصبح بعدها صاحب لقب "نجم الجيل".