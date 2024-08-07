نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب "الوصفة السحري".. بسمة داود تصاب في عينها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة بسمة داود جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام، كواليس تصوير الحلقة الاخير من مسلسل" الوصفة السحرية"، واعلنت إصابتها في عينها خلال تصويرها لمشهد لشخصية نهلة.

بسمة داود تصاب في عينها

وكتبت بسمة داود: «ابحث مع الشرطة.. انهاردة اتعرض مشهد الخناقة اللي راحت فيها الشلة للسجن.. ووقت التصوير أخدت بوكس في عيني تسبب في خدش في القرنية وكدمات في العين وحتى الآن لم يستدل على مرتكب الواقعة.. ابحث مع الشرطة مين اداني بوكس في عيني؟.»

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

يشارك في بطولة مسلسل الوصفة السحرية عددًا كبيرًا من النجوم، أبرزهم: شيري عادل، بسمة داود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم، لقاء سويدان، سلوى محمد على، وليد عبدالغني، رانيا منصور، محمد أبوداوود، عماد رشاد، سلوى عثمان، والعمل من تأليف مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

قصة مسلسل الوصفة السحرية

وتدور قصة مسلسل الوصفة السحرية في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب «الوصفة السحرية لزواج ناجح» الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان «سنة أولى زواج»، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

أحدث أعمال بسمة داود

ومن ناحية اخري، تشارك بسمة داود في مسلسل تيتا زوزو، تقدم شخصية ريم هي شخصية عملية ولذيذة، مختلفة عن شخصية نهلة في الوصفة السحرية، يشارك فى بطولته إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.

اخر اعمال بسمة داود

وكان اخر اعمال بسمة داود هو مسلسل "حكايات جروب الدفعة"، بطولة: شيري عادل، ومحمد عادل، وأحمد ماجد، وعمرو وهبة، وولاء الشريف، وصفاء الطوخي، سيناريو وحوار عمرو أبو زيد ونسمة سمير ومحمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبد الوهاب من ورشة "مصنع الحكايات"، ومن إخراج محمد عبد السلام.