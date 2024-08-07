نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعادة عرض مسرحية "تطبق الشروط والأحكام" بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلستعد صناع مسرحية “تطبق الشروط والأحكام” لإعادة عرضها على مسرح سيتي ووك بالسعودية وذلك بعد نجاحها العام الماضي.

أبطال مسرحية تطبق الشروط والأحكام

تضم مسرحية تطبق الشروط والأحكام، بطولة كلا من: أكرم حسني، أسيل عمران، بيومي فؤاد، إسماعيل فرغلي، محمد أوتاكا، مصطفى غريب، ومن تأليف إبراهيم صابر، وأحمد سعد والي، وإخراج محمد أوتاكا.

قصة مسرحية “تطبق الشروط والأحكام”

تدور أحداث مسرحية «تطبق الشروط والأحكام» في إطار كوميدي، حول طباخ شاب يحب ابنة مدير المطعم الذي يعمل فيه، وعندما يتقدم لها يشترط عليه والدها شرطا غريبا أن يدخل دار مسنين مخصصا للمجرمين المعتزلين.

موعد عرض مسرحية “تطبق الشروط والأحكام”

ويبدا عرض المسرحية يوم 14 من شهر أغسطس الحالي وحتى يوم 17 من نفس الشهر ويشارك فى بطولتها عدد كبير من النجوم ومنهم بيومي فؤاد ومحمد ثروت.

أسعار تذاكر عرض مسرحية “تطبق الشروط والأحكام”

سبق، طرحت الشركة المنظمة لمسرحية “تطبق الشروط والأحكام” أسعار التذاكر، وقسمتها لـ 4 فئات، الفئة الأولى بـ 400 جنيه، والثانية بسعر 500 جنيه، والفئة الثالثة بـ 750 جنيه، والفئة الرابعة والأخيرة بـ 900 جنيه.

آخر أعمال الفنان أكرم حسني

وكان آخر أعمال الفنان أكرم حسني هو مسلسل بابا جه الذي تم عرضه ضمن مسلسلات رمضان الماضي لعام 2024 وحقق نجاحًا غير مسبوق بالنسبة لأعمال أكرم حسني حيث حقق صدى واسعًا وجاء يحمل رسالة هامة للآباء الذين يهملون أبناءهم وأشاد النقاد الفنيين والجمهور بالتطور الملحوظ في أداء أكرم حسني في هذا العمل.

وايضا اخر اعماله في المسرح هي مسرحية حتى لا يطير الدكان والتي شهدت إقبالًا جماهيريًا ضخمًا، وشاركه في بطولتها الفنانة درة، مصطفى غريب، إسماعيل فرغلي، بيومي فؤاد، ضيف شرف ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 8 من بطولة أحمد مكي، والذي عرض في الموسم الرمضاني 2024.

واخر اعماله في السينما هو فيلم العميل صفر، تأليف محمد سامي وإخراج كريم العدل، وشارك في بطولة كل من: اكرم حسني، أسماء أبواليزيد، بيومي فؤاد، أوتاكا، مصطفى غريب، فاطمة النبوي، وآخرين من النجوم.