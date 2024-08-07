محمد صبحي يكشف عن طفولته: صنعت أول سينما في البيت وعمري 6 سنوات

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد صبحي خلال ندوته بالمسرح القومي عن طفولته، قال: نشأت في أسرة فقيرة أو متوسطة ورغم ذلك كانت حياتنا جميلة، وشقتنا كانت تطل على سينماتين، وكنت بأخذ بعض قصاصات الأفلام التي يتم قصها.

واضاف محمد صبحي: صنعت أول سينما في البيت بأدوات بدائية، وعمري 6 سنوات، وتعرضت شقتنا للحريق، ولما كبرت التحقت بمعهد فنون مسرحية وعملت بالتدريس 15 عامًا.

أحدث أعمال محمد صبحي

ومن ناحية اخري، يشارك الفنان محمد صبحي في بطولة مسرحية "فارس يكشف المستور" والتي بدأ بروفاتها في مدينة سنبل خلال شهر رمضان ويستأنف البروفات خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف من أجل عرضها نهاية شهر مايو، وأعلن الفنان محمد صبحي عبر صفحته علي "فيس بوك" أن الفنانة ميرنا وليد سوف تشاركه بطولة مسرحيته الجديدة.

آخر أعمال محمد صبحي

وكان آخر أعمال محمد صبحي الفنية هي مسرحية عيلة إتعمل لها بلوك، وشاركه البطولة عدد من النجوم، منهم وفاء صادق، كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، من تأليف مصطفي شهيب، وتصميم ديكورات محمد الغرباوي، وأشعار عبدالله حسن، ومن موسيقى وألحان شريف حمدان، وأثارت المسرحية الجدل خلال الفترة الماضية، كما تصدرت تريند جوجل والسوشيال ميديا.

جوائز حصل عليها محمد صبحي

حصل علي عدة جوائز منها: جائزة الدكتورة سعاد الصباح للأبداع، تكريم مهرجان المسرح العربى، جائزة أحسن ممثل أوسكار، جائزة المركز الكاثوليكى المصرى، أحسن ممثل اتحاد الأذاعة والتلفزيون، أحسن ممثل مسرحى، جائزة أحسن ممثل ومخرج، جائزة رجل العام الفرعونى للفن، أوسكار الشرق الأوسط الفارس الذهبى، أوسكار المثقف المصري التلفزيون المصري، تكريم من مهرجان السينما، تكريم الفنان القدوة، تكريم من مهرجان الفجيرة، تكريم مهرجان الفيلم الدولي، تكريم من محافظة الفيوم، تكريم الريادة، تكريم كرائد المسرح العربي، تكريم من المركز الثقافى الكاثوليكي، تكريم مهرجان الإعلام العربي بالقاهرة، تكريم الدوحة عاصمة الثقافة العربية، تكريم مهرجان أيام الشارقة، تكريم من البحرين، الدكتوراة الفخرية من الكلية الأمريكية بكاليفورنيا، جائزة مؤسسة النجوم السعودية، الماجستير الفخري من كلية كامبريدج البريطاني، تكريم جامعة 6 أكتوبر، تكريم من كلية دار العلوم جامعة القاهرة.