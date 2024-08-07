على مدار 13 عام.. فيلم "365 يوم سعادة" يواصل حصد نجاحه

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد مرور 13 عامًا منذ عرضه الأول، يواصل فيلم 365 يوم سعادة، بطولة أحمد عز ودنيا سمير غانم تحقيق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه حتى الآن، حيث استطاع الفيلم أن يدخل قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it بعد 13 عامًا على عرضه.

قصة 365 يوم سعادة

وتدور أحداث فيلم 365 يوم سعادة في إطار كوميدي رومانسي، حيث يجسد أحمد عز شخصية هادي، له علاقات متعددة مع الفتيات، ويرفض الزواج حتى يلتقي صدفة بفتاة تدعى نسمة، والتي تجسد دورها دنيا سمير غانم، فتشغل قلبه ويحاول أن يسعدها.

أبطال 365 يوم سعادة

ويشارك في فيلم 365 يوم سعادة إلى جانب أحمد عز ودنيا سمير غانم عدد من النجوم، منهم مي كساب، صلاح عبد الله، لاميتا فرنجية، لطفي لبيب، تأليف يوسف معاطي، وإخراج سعيد الماروق.

أبطال فيلم ولاد رزق 3 القاضية

يذكر أن آخر أعمال أحمد عز فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، وشاركه في البطولة كلًا من عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.

قصة فيلم «ولاد رزق 3»

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.