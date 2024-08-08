نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمي طلعت زكريا تهاجم السيدة المستغيثة من هنا الزاهد ووالدتها:: 'لما تتكلمي على السوشيال يعني الناس هتعملك اي!؟' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ردت الفنانة إيمي طلعت زكريا، نجلة الفنان الراحل طلعت زكريا على تصريحات السيدة التي تقدمت بنداء استغاثة ضد الفنانة هنا الزاهد ووالدتها شيرين المنزلاوي، اتهمتهما بالإقامة في منزلها دون دفع الإيجار، مشيرة إلى توسط الفنان الراحل طلعت زكريا في هذا الأمر.

إيمي طلعت زكريا لـ السيدة المستغيثة: الناس هتعملك إيه!؟

وقالت إيمي في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني": "أنا قريت اللي حصل من شوية وبصراحة أنا بضحك من وقتها، أنا مش فاهمه الناس عايزة إيه، ولما تطلعي على السوشيال ميديا وتتكلمي في حاجة زي كدا الناس هتعملك إيه، أنا مش فاهمه".

وأضافت: "حتى لو افترضنا إن ده حصل أنا ليا حق الرد في جزئية واحدة بس وهي أن أنا مش عايزة حد يجيب سيرة والدي الله يرحمه لا بالخير ولا بالشر خالص، وهَنا الزاهد طبعا هي أدري باللي حصل وهي اللي تقدر ترد على الكلام ده".

إيمي طلعت زكريا: ليه بعد كل السنين دي طالعة تتكلمي

وتابعت إيمي طلعت زكريا: "أنا مش عايزة أعلق على الكلام التافه ده، لأن الكلام بتاعها مش منطقي، وليه بعد كل السنين دي طالعة تتكلمي وتقولي كدا سواء صح أو غلط ".

إيمي طلعت زكريا: هـنا الزاهد مش هترد على الكلام ده لأنها أكبر من كدا

وأكدت: "دي ضريبة الشهرة، ولما البني آدم بيتشهر ويتعرف كل اللي عايز يقول حاجة عليه بيقولها، وهنا الزاهد هي اللي ليها حق الرد، وأعتقد هـنا مش هترد على الكلام ده لأنها أكبر من كدا".

تفاصيل استغاثة سيدة مصرية من هنا الزاهد وأسرتها

يذكر أن سيدة تُدعى عزة الفقي تقدمت بنداء استغاثة ضد الفنانة هنا الزاهد ووالدتها شيرين المنزلاوي، اتهمتهما بالإقامة في منزلها دون دفع الإيجار، مشيرة إلى توسط الفنان الراحل طلعت زكريا في هذا الأمر.

وظهرت السيدة في فيديو، وأكدت أنها رفضت تأجير المنزل لهما في البداية، ولكن تدخل طلعت زكريا وأقنعها بالتأجير لمدة ثلاث سنوات فقط، وعندما طلبت منهم إخلاء المنزل قبل نهاية فترة الإيجار، رفضوا وبدأت المشاكل.

وقامت السيدة برفع قضية لإخراجهما من المنزل ودفع الإيجار المستحق، وبعد صدور الحكم، خرجوا من المنزل بصعوبة، ووجدت تلافيات وتخريبًا في المنزل، ثم قامت برفع قضية أخرى للتعويض عن التلفيات وعدم دفع الإيجار بعد انتهاء المدة المحددة، مؤكدة أنها هنا ووالدتها أهانوا زوجها، وتحاول السيدة التواصل معهم لحل الأمور لكن دون جدوى.