نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السقا: والدتي بتتكلم 6 لغات.. وكنت هنتحر وأنا في المعهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان أحمد السقا ضيفًا، في برنامج «بيت السعد» الذي يقدمة الشقيقان المطرب أحمد سعد، الفنان عمرو سعد، الذي تم عرضها عبر شاشة MBC.

وتحدث أحمد السقا عن سر شهرته بالجدعنة سواء في أعماله أو حياته الشخصية، قائلا: والدي علمني الجدعنة منذ صغري وأن أكون قد كلمتي، وتمكن من تشكيل وجداني وشخصيتي".

وتابع: "دخلت في خلاف مع والدتي كنت وقتها لسه في تانية معهد، وقولتلها هارمي نفسي من البلكونة، وقتها والدي قالي نط، وفجأة لقيته ضربني وإيده كانت تقيلة".

وأستكمل حديثه قائلا: "أنا بتكلم فرنساوي سماعي ولم أدرسه، وده لأن والدي ووالدتي كانا يتحدثان في البيت بالفرنسية، ووالدتي بتتكلم 6 لغات وهم فرنساوي وألماني وإيطالي وإنجليزي وروسي وعربي".

أخر أعمال أحمد السقا

ويذكر ان عرض للفنان أحمد السقا مسلسل “العتاولة” في السباق الرمضاني الماضي، والذي إستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا خلال عرضة.

أحداث مسلسل العتاولة

تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.

أبطال مسلسل العتاولة

و شارك في بطولة مسلسل "العتاولة" عدد كبير من نجوم الفن وكان من أبرزهم: أحمد السقا، وباسم سمرة وطارق لطفي، وزينة، ومي كساب، وحنان يوسف، وصلاح عبد الله، فريدة سيف النصر، وسامي مغاوري، وميمي جمال، هدى الإتربي، وأحمد كشك، ومؤمن نور، ومريم محمود الجندي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.