الليلة.. نهى عابدين في ضيافة برنامج "أسرار النجوم"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل الفنانة نهى عابدين، اليوم الخميس الموافق 8 أغسطس، ضيفة على الإعلامية إنجي علي، في برنامجها "أسرار النجوم"، والمذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، ومن المقرر أن تكشف خلال الحلقة عن كثير من الأسرار حول حياتها الشخصية ومشوارها الفني، وتكشف أيضا عن كواليس آخر أعمالها الفنية.

ونشرت الصفحة الرسمية للراديو "نجوم إف إم" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، البوستر الرسمي للحلقة، وعلقت عليه:" استنوا الفنانة نهى عابدين هتكون ضيفتنا بكره في برنامج أسرار النجوم مع إنجي علي، 8مساءً".

آخر أعمال نهى عابدين



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة نهى عابدين الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "العتاولة"، بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.



أبطال وصناع مسلسل "العتاولة"



وشارك في بطولة مسلسل "العتاولة" عدد كبير من نجوم الفن ،أبرزهم:أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر، وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.



أحداث مسلسل "العتاولة"



وتدور الأحداث حول نوع من الإثارة، وبجانب الصراعات التي سوف تحدث سيرى الجمهور قصة حب تجمع بين إحدى البطلات والبطل، وظهر السقا، وزينة خلال البرومو، وهو يغازلها ويطلب منها الزواج أكثر من مرة، حيث قال لها في عدة لقطات مختلفة كلمات رومانسية نصت على: تتجوزيني.. فرحنا بعد يومين