نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بجدة.. تعرف على موعد عرض مسرحية تطبق الشروط والأحكام لـ أكرم حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نشر أكرم حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عن موعد عرض مسرحية "تطبق الشروط والأحكام"، مؤكدًا أن بدأ العرض من يوم 14 وحتى 17 اغسطس بجدة على المسرح العربي سيتي ووك جدة.

قصة مسرحية “تطبق الشروط والأحكام”



تدور أحداث مسرحية «تطبق الشروط والأحكام» في إطار كوميدي، حول طباخ شاب يحب ابنة مدير المطعم الذي يعمل فيه، وعندما يتقدم لها يشترط عليه والدها شرطا غريبا أن يدخل دار مسنين مخصصا للمجرمين المعتزلين.



أبطال مسرحية تطبق الشروط والأحكام



تضم مسرحية تطبق الشروط والأحكام، بطولة كلا من: أكرم حسني، أسيل عمران، بيومي فؤاد، إسماعيل فرغلي، محمد أوتاكا، مصطفى غريب، ومن تأليف إبراهيم صابر، وأحمد سعد والي، وإخراج محمد أوتاكا.

آخر أعمال الفنان أكرم حسني



وكان آخر أعمال الفنان أكرم حسني هو مسلسل بابا جه الذي تم عرضه ضمن مسلسلات رمضان الماضي لعام 2024 وحقق نجاحًا غير مسبوق بالنسبة لأعمال أكرم حسني حيث حقق صدى واسعًا وجاء يحمل رسالة هامة للآباء الذين يهملون أبناءهم وأشاد النقاد الفنيين والجمهور بالتطور الملحوظ في أداء أكرم حسني في هذا العمل.

وايضا اخر اعماله في المسرح هي مسرحية حتى لا يطير الدكان والتي شهدت إقبالًا جماهيريًا ضخمًا، وشاركه في بطولتها الفنانة درة، مصطفى غريب، إسماعيل فرغلي، بيومي فؤاد، ضيف شرف ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 8 من بطولة أحمد مكي، والذي عرض في الموسم الرمضاني 2024.

واخر اعماله في السينما هو فيلم العميل صفر، تأليف محمد سامي وإخراج كريم العدل، وشارك في بطولة كل من: اكرم حسني، أسماء أبواليزيد، بيومي فؤاد، أوتاكا، مصطفى غريب، فاطمة النبوي، وآخرين من النجوم.