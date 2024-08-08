نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد محمود لـ "دوت الخليج الفني": فخور بتكريم زملائي وبقول للجمهور انتم سر نجاحنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري هذا العام تحت قيادة محمد رياض، حيث تميزت الاحتفالية بتكريم خاص للفنانة سميحة أيوب، واحدة من أبرز رموز المسرح المصري ْوحضر الافتتاح مجموعة كبيرة من نجوم الفن والإبداع.

مشاعر الفرح والفخر بتكريم الزملاء

وفي مقابلة خاصة مع "دوت الخليج الفني"، عبر الفنان محمد محمود عن فرحته الكبيرة بتكريم زملائه من الفنانين الذين ساهموا بشكل كبير في إثراء المسرح والسينما والدراما.

وقد أبدى تقديره العميق للفنانين أحمد بدير، أحمد آدم، سميحة أيوب، مصمم الاستعراضات عاطف عوض، الفنان حسن العدل، والفنانة سلوى محمد علي.وأكد أن ما قدموه من إنجازات يستحق الثناء والاحتفاء.

تقدير لأبو السعود الإبياري وإرثه المسرحي

كما أشاد محمد محمود بإنجازات الكاتب الراحل أبو السعود الإبياري، مشددًا على تميزه في الكتابة والتأليف والإنتاج المسرحي.

وأكد أن تكريم الإبياري وابنه أحمد الإبياري ضروري، داعيًا إلى تكريم جميع عناصر صناعة المسرح من ممثلين ومؤلفين ومنتجين ومخرجين ومصممي استعراضات.

رأي في قضايا محمد رمضان وعمرو دياب

وفي سياق آخر، علق محمد محمود على الأحداث الأخيرة التي تعرض لها محمد رمضان وعمرو دياب، موضحًا أن الجمهور أحيانًا يميل إلى التركيز على أخطاء الفنانين، مما قد يدفع الفنان إلى الخروج عن النص بسبب الضغوط.

وأكد على أهمية تقدير الجمهور، كونه جزءًا أساسيًا من نجاح الفنانين.

عدم وجود جزء ثاني لمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

وعن الأخبار التي تحدثت عن وجود جزء ثاني من مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي لاقى نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي، نفى محمد محمود صحة هذه الشائعات، مؤكدًا أنه لا توجد أي خطط لتحضير جزء جديد حتى الآن.

أعمال فنية مميزة لمحمد محمود

وقد تميز الفنان محمد محمود بمشاركته في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية الناجحة.

من أبرز المسرحيات التي شارك فيها: "مراتي زعيمة عصابة"، "دو ري مي فاصوليا"، "فارس بلا جواد"، بالإضافة إلى المسلسلات مثل "أرض النفاق"، و"أعلى نسبة مشاهدة". وعلى صعيد السينما، شارك في أفلام منها "من أجل زيكو"، "أبو شنب"، و"البعبع".