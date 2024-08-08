لهذا السبب.. ليلى علوي تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة ليلى علوي تريند محرك البحث جوجل، فور انتشار تصريحاتها الأخيرة حول فيلم جوازة توكسيك.



كشفت ليلى علوي عن سبب اختيارها لعنوان الفيلم “جوازة توكسيك”، قائلةً: “هو مصطلح أصبح متداولًا في الفترة الأخيرة لوصف الأشياء المليئة بالعقد والأزمات”.



ليلى علوي تكشف عن تحضيرها للشخصية

وأضافت: “قمت بالبحث عن شخصيات الحموات المختلفة في محيطي لأتعرف على الأنماط الجديدة وكيف تطورت مع الزمن. حاولت أن أجعل الحماة التي أقدمها تتمتع بروح خفيفة تتماشى مع أحداث الفيلم، مع اختيار الشكل المناسب لها”.



وتابعت: “أحرص في كل شخصية أقدمها أن أُظهرها بشكل مختلف عن الأدوار السابقة. هذه المرة أؤدي دور الحماة التي تنتقد زوجة ابنها باستمرار لأنها لم تعتد على الحرية الزائدة، مما يخلق الكثير من المواقف الكوميدية بيننا”.



أبطال فيلم جوازة توكسيك

وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل. الفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وإنتاج خمس شركات هي: “نيو سنشري”، “سينرجي”، “ماجيك بينز”، “أفلام مصر العالمية” و”فيلم سكوير”.